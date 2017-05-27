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    Киев

    Столкновения произошли в Киево-Святошинской РГА

    (обновлено: )91
    По данным СМИ, ситуация в здании райгосадминистрации обострилась в связи с попыткой экс-главы провести заседание, чтобы восстановиться в должности.
    Ситуация в Киево-Святошинской РГА
    Facebook Юрия Андреева

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. В здании Киево-Святошинской районной госадминистрации произошли столкновения из-за попытки пытался провести заседание, передает "Громадське" со ссылкой на правоохранителей.

    Инцидент был зарегистрирован в 20.48 26 мая.

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    "Там сложилась такая ситуация. Есть действующий глава администрации и старый председатель, который хочет восстановиться в должности. Он собрал несколько приспешников и хотел проводить заседание. Сейчас на месте решают, кто будет управлять", — сговорится в сообщении.

    Facebook Юрия Андреева
    Ситуация в Киево-Святошинской РГА

    В администрации сейчас находятся действующие и бывшие работники, а также правоохранители.

    "После приезда правоохранителей драк не было, хотя они начинались", — добавили в полиции.

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    Отметим, нынешней главой РГА является Мирослава Смирнова. До нее этот пост занимал Николай Шкварон,который ранее был осужден к пяти годам условно по делу о незаконно раздаче земли. 

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