В Киеве затопило улицу Борщаговскую, движение перекрыто

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошло подтопление на улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка.

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Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.

Аварийная бригада ПАО "АК "Киевводоканал" уже начала локализацию повреждения на водопроводе диаметром 500 мм.

Как сообщает dtp.kiev.ua, полиция полностью перекрыла движение.

На месте также работают спасатели.