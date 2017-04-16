наверх
16.04.201713:33
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве затопило улицу Борщаговскую, движение перекрыто

    (обновлено: )4710
    Из-за подтопления затруднено движение транспорта. Аварийная бригада ПАО "АК "Киевводоканал" уже начала локализацию повреждения на водопроводе диаметром 500 мм.
    В Киеве затопило улицу Борщаговскую
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошло подтопление на улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка.

    Смотрите также: Прорыв трубы в Виннице: перекрытая трасса и подтопленные дома

    Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.

    Аварийная бригада ПАО "АК "Киевводоканал" уже начала локализацию повреждения на водопроводе диаметром 500 мм.

    Как сообщает dtp.kiev.ua, полиция полностью перекрыла движение.

    На месте также работают спасатели.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве затопило улицу Борщаговскую

    Напомним, в феврале прорыв трубы произошел на Лесопарке в Виннице, что привело к подтоплению улицы и ее последующему перекрытию. 
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Кириленко: Россия изолировала себя от Евровидения. Видео
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Празднование Пасхи в Донецке
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Флаг КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана