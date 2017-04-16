В Киеве затопило улицу Борщаговскую, движение перекрыто

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошло подтопление на улице Борщаговской на отрезке от Воздухофлотского проспекта до Политехнического переулка.
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Об этом сообщается на странице КГГА в Facebook.
Аварийная бригада ПАО "АК "Киевводоканал" уже начала локализацию повреждения на водопроводе диаметром 500 мм.
Как сообщает dtp.kiev.ua, полиция полностью перекрыла движение.
На месте также работают спасатели.
В Киеве затопило улицу Борщаговскую
Напомним, в феврале прорыв трубы произошел на Лесопарке в Виннице, что привело к подтоплению улицы и ее последующему перекрытию.