наверх
10.04.201716:48
Курсы валют НБУ
  • EUR28.67- 0.23
  • USD26.97- 0.13
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве разобрали забор перед скандальным "Театром на Подоле"

    (обновлено: )68
    На выходных перед зданием скандального театра на Андреевском спуске убрали забор, теперь киевляне и гости столицы могут видеть обновленное здание целиком.
    Забор перед Театром на Подоле разобрали
    hmarochos.kiev.ua

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на минувших выходных перед скандальным зданием "Театра на Подоле" убрали строительную ограду, которая до этого закрывала часть его фасада, сообщил "Хмарочос". 

    Издание опубликовало снимки театра без забора.

    hmarochos.kiev.ua
    Забор перед "Театром на Подоле" разобрали

    Напомним, реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева. Архивное фото
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Дональд Трамп
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    Очередь за оформлением паспортов в Одессе
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"