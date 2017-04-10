В Киеве разобрали забор перед скандальным "Театром на Подоле"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Киеве на минувших выходных перед скандальным зданием "Театра на Подоле" убрали строительную ограду, которая до этого закрывала часть его фасада, сообщил "Хмарочос".

Издание опубликовало снимки театра без забора.

hmarochos.kiev.ua Забор перед "Театром на Подоле" разобрали

Напомним, реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen.