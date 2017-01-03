В Киеве забросали черной краской здание нового театра на Подоле

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали черной краской новое здание театра на Андреевском спуске в столице, сообщают пользователи социальных сетей.

"Я не поддерживаю таких действий. Но некоторые люди здесь…нервные", — написал Алексей Кулишенко в Facebook, обнародовав соответствующие фото.

Facebook Алексея Кулишенко Неизвестные забросали краской театр на Андреевском спуске в Киеве

Напомним, реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen.

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