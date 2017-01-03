Киев
RSS

В Киеве забросали черной краской здание нового театра на Подоле

(обновлено: )17820
Предположительно, в здание муниципального театра в историческом центре Киева на Андреевском спуске, реставрация которого ранее вызвала резонанс, бросили пакет с черной жидкостью.
Неизвестные забросали краской театр на Андреевском спуске в Киеве
Facebook Алексея Кулишенко

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали черной краской новое здание театра на Андреевском спуске в столице, сообщают пользователи социальных сетей.

"Я не поддерживаю таких действий. Но некоторые люди здесь…нервные", — написал Алексей Кулишенко в Facebook, обнародовав соответствующие фото.

Facebook Алексея Кулишенко
Неизвестные забросали краской театр на Андреевском спуске в Киеве

Напомним, реконструкция муниципального театра в историческом центре Киева — на Андреевском спуске — вызвала резонанс среди жителей и гостей столицы. Так, рядом с домами и музеями уникальной архитектуры Андреевского появилось здание, похожее на куб. Меценатом проекта является компания Roshen.

Смотрите также: Московское метро застыло из-за флешмоба Mannequin Challenge

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
В Одессе продавцы елок бросили нераспроданный товар прямо на улицах
Привет, год 2017!
Стрельба нардепа Пашинского
Расстрел в ночном клубе Стамбула
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве