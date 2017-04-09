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    Киев

    В центре Киева полиция усилила охрану порядка

    (обновлено: )153
    Сотрудники полиции призывают участников полумарафона, жителей и гостей столицы не нарушать правопорядок и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье к охране порядка по время международного полумарафона в Киеве были привлечены более 140 сотрудников подразделений органов внутренних дел, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    Киевский международный благотворительный марафон
    УНИАН
    Киевский международный благотворительный марафон

    "9 апреля 2017 г. правоохранители усилят меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного полумарафона возле Контрактовой площади", — сказано в сообщении. 

    Сотрудники полиции призывают участников мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать правопорядок и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах.

    Также в воскресенье движение транспорта по Московскому мосту в Киеве будет ограничено в связи с проведением полумарафона, сообщают организаторы забега. Ограждена одна полоса для встречного транспорта от перекрестка проспекта Бандеры и Оболонского проспекта до пересечения проспекта Ватутина и бульвара Перова.

    Ранее сообщалось, что в полумарафоне примут участие 9 тысяч спортсменов из 55 стран. 

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