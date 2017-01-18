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    В Киеве в час пик остановились поезда метро

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    Как уточнили в пресс-службе метрополитена Киева, движение на Куреневско-Красноармейской линии было остановлено утром на несколько минут в связи с возникшими проблемами в одном из поездов.
    Киевский метрополитен
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Движение поездов было остановлено утром в среду на Куреневско-Красноармейской линии столичного метрополитена.

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    Как сообщает издание "Сегодня", поезда по синей ветке не ходили около десяти минут после восьми утра. Ряд составов с пассажирами остановились в тоннелях.

    В пресс-службе подземки объяснили причину остановки движения проблемами в одном из поездов, который ехал в сторону станции метро "Героев Днепра".

    "Остановка движения была не больше двух минут, на отрезке от станции "Контрактовая площадь" – станция "Героев Днепра". Неисправный состав был отбуксирован в депо "Оболонь", — уточнили в пресс-службе.

    На данный момент причины поломки неизвестны, ее установят специалисты. Обследование неисправности может занять до десяти дней.

    Напомним, ранее в Киеве был объявлен тендер на реконструкцию станции метро "Левобережная".

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