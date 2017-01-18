В Киеве в час пик остановились поезда метро

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Движение поездов было остановлено утром в среду на Куреневско-Красноармейской линии столичного метрополитена.

Как сообщает издание "Сегодня", поезда по синей ветке не ходили около десяти минут после восьми утра. Ряд составов с пассажирами остановились в тоннелях.

В пресс-службе подземки объяснили причину остановки движения проблемами в одном из поездов, который ехал в сторону станции метро "Героев Днепра".

"Остановка движения была не больше двух минут, на отрезке от станции "Контрактовая площадь" – станция "Героев Днепра". Неисправный состав был отбуксирован в депо "Оболонь", — уточнили в пресс-службе.

На данный момент причины поломки неизвестны, ее установят специалисты. Обследование неисправности может занять до десяти дней.

Напомним, ранее в Киеве был объявлен тендер на реконструкцию станции метро "Левобережная".