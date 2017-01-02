В Испании тысяча мигрантов пыталась перелезть 6 метровое ограждение на границе

Местный телеканал транслировал запись, как десятки мигрантов залезли на самый верх шестиметрового забора с колючей проволокой в первые часы воскресенья. Однако перелезть через ограждение, по данным агентства, им не удалось, и они были опущены на землю при помощи кранов.

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По сообщению агентства, два человека были допущены на территорию Сеуты, где их отвезли в больницу, в то время как всем остальным пришлось остаться в Марокко. Также в ходе воскресных событий пятеро испанских полицейских и 50 со стороны Марокко получили ранения после того, как мигранты стали бросать в правоохранителей камни и металлические прутья.

Видео размещено в интернете на канале RT.