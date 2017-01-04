В Киеве автомобиль насмерть сбил девушку

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на Броварском проспекте произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua ДТП в Киеве

Как сообщается, автомобиль KIA сбил 19-летнюю девушку, которая перебегала Броварской проспект. От полученных травм девушка скончалась мгновенно. Отмечается, что погибшая перебегала проспект в наушниках.

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Ранее сообщалось, что Украина лидирует в Европе по показателям смертности граждан на дорогах. За 11 месяцев 2016 года полицейские зафиксировали чуть больше 138 тысяч аварий. В 23 с половиной тысячах ДТП примерно 30 тысяч украинцев получили ранения и почти три тысячи погибли. В сутки же происходило по 413 ДТП, то есть одна авария каждые четыре минуты.