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Полиция сообщила подробности гибели детей во время пожара в Киеве

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По предварительной информации, в то время внутри находилось пятеро детей из разных семей. Четверо из них погибли на пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись.
Последствия пожара в Киеве, в котором погибли 4 ребенка
Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Полиция начала уголовное производство по факту пожара в Киеве, при котором погибли четверо детей? сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

Последствия пожара на рынке у станции метро Лесная в Киеве
depo.ua
Последствия пожара на рынке у станции метро "Лесная" в Киеве

Информацию об инциденте правоохранители получили вызов в 12:26 четверга и немедленно выехали по адресу.

"Правоохранители установили, что в доме, который загорелся, проживала супружеская пара. По предварительной информации, в то время внутри находилось пятеро детей из разных семей. Четверо из них погибли на пожаре, а еще одна 12-летняя девочка успела спастись. Взрослых хозяев дома не было, дети оставались без присмотра", — говорится в сообщении.

По словам соседей, возгорание произошло по неизвестным пока причинам.

Следственный отдел Днепровского управления полиции внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

Ранее пресс-служба ГСЧС Украины сообщила, что во время пожара в жилом частном доме погибли четыре ребенка.

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