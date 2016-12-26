После пожара в Киеве ГСЧС нужно вернуть право на проверки - Андреев

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Хозяина сгоревшего секонд-хенда возле станции метро "Лесная" допросят следователи. По факту пожара открыто уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей". Об этом сообщил начальник управления полиции в Деснянском районе Киева Александр Косовский.

Статья предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет. В частности, хозяин рынка должен предоставить документацию, соответственно которой функционировал этот рынок. Точную причину пожара эксперты пока не могут назвать.

Рынок возле станции метро "Лесная" загорелся 25 декабря в полдень, и лишь в 15.30 спасатели сообщили, что пожар полностью ликвидировали. Горели около двух тысяч квадратных метров территории. При разборке конструкций было обнаружено тело погибшей женщины.

Подробнее последствия пожара в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заместитель председателя Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Виталий Андреев.

Рынок уже два года не проверяли на пожарную безопасность. Что делать, чтобы и бизнес свободно работал без лишних проверок и такие ситуации не повторялись?

— Наверное, все-таки проверки нужны на таких объектах, где массовые скопления людей. Важно, чтобы результат у этих проверок был такой, какой нужен. Как правило, после проверок предпринимателю ставится два условия: либо плати, либо мы тебя закроем.

Не ослабили ли самоконтроль предприниматели за время, пока действует мораторий на проверки?

— Кое-кто, может быть, и расслабился, но я не думаю, что это массово. Тем более, в таких ситуациях, как правило, ключевую роль играет человеческий фактор.

Нужно ли внести изменения в мораторий на проверки?

— Может быть, чтобы дать возможность на проверку в местах массового скопления, чтобы МЧС могло проводить проверки. Важен же результат такой проверки, чтобы после этой проверки те факты, которые могут способствовать таким трагедиям, были устранены.

Как часто должны проходить такие проверки?

— Наверное, раз в год достаточно будет.

А на других рынках в Киеве тоже не было два года проверок из-за моратория? ИА "Украинские новости"/Youtube ВИДЕО. Пожар на киевском рынке секонд-хенда с высоты птичьего полета

— Да. Все-таки ключевую роль-то играет человеческий фактор. Поэтому может быть какая-то профилактика, что-то еще должно быть. Даже в благополучной Европе и Америке подобное случается. Из опыта прошлых лет я могу сказать, что как только происходит подобная трагедия, то тут же начинаются репрессии на всех рынках — и не только Киева. Но это тоже неправильно. У нас заставь Богу молиться, он и лоб разобьет. То есть до этого у нас все было хорошо, сейчас спустят всех собак и начнутся массовые проверки и т.д Наверное, в какой-то мере нужна более системная работа как со стороны предпринимателей, так и со стороны государства.

Нужно ли отменять мораторий?

— Надо дать возможность МЧС проводить подобные проверки, допустим, не чаще, чем раз в год. Я думаю, за год предприниматель не успеет переделать все в обратную сторону. Но только в местах, где есть массовые скопления людей. Это не значит, что они должны ходить везде

Пожар на станции метро "Лесная" в эфире радиостанции также прокомментировала руководитель пресс-службы Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киеве Светлана Водолага.

Чи є попередні висновки експертів, чому сталася пожежа?

— Працівники правоохоронних органів вивчають це питання, вони також працюють на місці, опитували свідків. Проводять відповідні експертизи щодо встановлення причин виникнення пожежі. Які саме причини розглядають — це вже компетенція правоохоронних органів.

Наскільки масштабною була ця пожежа за класифікацією ДСНС?

— За класифікацією ДСНС це був другий ранг пожежі, якщо протягом року, це п'ята пожежа за рік такого масштабу по столиці. Я не сказала би, що довго гасили. Коли рятувальників викликали, то площа пожежі була десь 1500 квадратів на момент прибуття перших підрозділів. Тобто рятувальників не одразу викликали, мабуть, люди намагалися самостійно загасити цю пожежу, а також рятували своє майно. Вже коли пожежа набула таких масштабів, це також велике навантаження горючими матеріалами, що все знаходилося під одним дахом. Звичайно, там є протяги, і все це сприяло швидкому розповсюдженню вогню. Крім того, велика територія, немає якихось відповідних проходів між рядами під дахом, не було можливості одразу стати автомобілям для зручності, тому що з одного боку ринок, з другого метро, з іншого автостоянка. Звичайно, існувала загроза розповсюдження вогню на станцію метро, на автостоянку, де також знаходилися автомобілі з газом, з бензином. Як би вогонь перекинувся саме на цю заправку, то наслідки могли би бути набагато більшими. РИА Новости Украина Евгений Котенко ФОТО. Последствия пожара на складе секонд-хенда в Киеве

Яка загальна площа пожежі?

— Це дві тисячі квадратних метрів.

Чи відомо щось про причини смерті жінки, тіло якої знайшли під завалами?

— Вже Нацполіція встановила особу, це жінка 53-го року народження, вона працівниця цього ринку. Скоріше за все, вона спочатку задихнулася від того диму, а потім вже згоріла, бо тіло було дуже обгоріле. Медична експертиза, як я розумію, вже проведена, бо особа вже встановлена. Зараз я хочу сказати, що рятувальники працювали всю ніч по розбиранню конструкцій, також для того, щоб ці конструкції не впали, щоб експерти могли спокійно працювати, щоб впевнитися, що більше ця трагедія не забрала нічиє життя. І щоб не допустити повторного загоряння через тління того, що згоріло.

Що сталося з метрополітеном?

— За інформацією метрополітену, там були деякі пошкодження, проте працівники метрополітену дуже швидко справилися, і він вже десь о 3.30 вже працював.

Чи був дозвіл пожежної служби на роботу цього секонд-хенду?

— Останній раз цей ринок перевірявся в 2014 році. Потім, з введенням мораторію, перевірки були нам заборонені, і в зв'язку з тим, що господар цього ринку знаходиться на спрощеній системі оподаткування, ми зараз не маємо права перевіряти цей ринок.

Чи багато таких ринків у Києві і чи буде здійснено їх перевірку?

— Скільки таких ринків знаходиться в столиці, я не готова зараз вам відповісти. Проте така цифра є. А що стосується перевірок, то якщо з дозволу органів вищестоящих буде таке розпорядження, то ми будемо перевіряти ринки такого типу.

В чем причина пожара на рынке и стоит ли отменить мораторий на проверки? На этот вопрос ответили радиослушатели. facebook.com/KyivOperativ ФОТО. Первые кадры сильного пожара у столичного метро "Лесная"

Владимир: Это лишний раз говорит об отношении нашего президента к народу. Этот мораторий вообще не надо было вводить. Изначально это было понятно — и это касается буквально всех сфер.



Игорь: Я работаю на рынке, за двадцать лет я лично тушил: три раза горели лампы дневного освещения, потом одна женщина в контейнере поставила свечку, шаманила, загорелись они. И в пятый раз молния ударила в крышу, загорелся магазин, приезжали пожарные. Проверки нужны, конечно, но они ничего не решают, денег дали — и все закончилось.

Константин: Якщо не чіпати підприємців ні пожежниками, ні санстанцією, то ви бачите, що трапляється. Якщо дозволити всі перевірки, то почнуться страшенні побори. У нас, на жаль, золотої середини немає. Я думаю, що все-таки потрібно робити перевірки, бо зараз навіть служба по захисту справ споживачів не може нічого зробити, це стосується не лише пожежників. Інша справа, що надають під склади таким базарам місця, які знаходяться біля стратегічних об'єктів типу метро. Тому перевірки, я думаю, потрібні, інша справа, в якому форматі і хто їх буде проводити.

Александр: Мораторій відмінити, але якщо позапланова перевірка. Я не знаю, як бути з плановими, які там передплачені.

Сергей: З приводу перевірок можу сказати вам наступне: дурня повна. Всі перевірки створюються для того, щоб завадити насправді підприємцям вести свою підприємницьку діяльність. Чому не виникає питання, хто дозволив поставити цей секонд біля метро? Де люди, які дали безпосередню команду на їх встановлення? Немає відповіді. По-друге, чому ніхто не озвучує, що за декілька днів до цих підприємців зверталися люди з погрозами і вимаганням коштів? Теж про це мовчать. Про події на моєму Харківському торговельному комплексі? Чомусь досі не озвучується, в чому причина. Причина в тому, що людей позбавляють роботи, в Україні відбувається війна, яку називають АТО, і країна займається тим, що знищує робочі місця людей, які їх самі собі створили.

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Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко и глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в эфире "ГС" прокомментировали пожар на Чоколовском бульваре в Киеве и пояснили, почему электросети не выдерживают нагрузку.