Сбежавшую из интерната РФ девочку нашли под Киевом

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Полиция обнаружила в Киевской области 16-летнюю девочку, которая в сентябре сбежала из интерната в Белгородском районе в РФ.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, девочка три недели назад приехала в Украину. По ее словам, она пересекла границу по поддельным документам. Полиция имя девочки не называет.

"Девушку обнаружили на вокзале в городе Мироновка сотрудники группы реагирования патрульной полиции. У нее не было с собой никаких документов и вещей… Известно, что в начале сентября девушка сбежала из школы-интерната в Белгородском районе Российской Федерации. С того же времени она находилась в розыске", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Как отмечается, полиция выясняет причины и обстоятельства, по которым девочка незаконно приехала на Украину. Правоохранители сообщили о задержании в Интерпол, девочку после осмотра медиков доставят в реабилитационный центр.

Напомним, ранее в Киеве похитили двухмесячного ребенка.