Появились подробности смертельной аварии под Житомиром

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Три аварии произошли утром на 106-м километре Житомирской трассы, в районе объездной дороги г. Коростышев Житомирской области на трассе Киев — Чоп, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомира.

Ранее в соцсетях появилось видео с места событий и сообщалось о столкновении семи автомобилей.

ДТП произошли в районе 6:30-7:00.

В первой аварии водитель автомобиля Ford не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", в результате чего женщина-пассажир "Газели", 1965 года рождения, погибла, девятилетний ребенок был доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло с участием автомобилей Chevrolet и Mitsubishi — в результате ДТП травмированы два человека.

УНН На месте столкновения семи автомобилей на Житомирской области, 14 октября 2017

В третьей аварии столкнулись сразу три машины, обошлось без жертв.

УНН На месте столкновения семи автомобилей на Житомирской области, 14 октября 2017

В то же время журналист Карина Самохвалова пишет в Facebook, что Житомирская трасса в районе поворота на Коростень полностью перекрыта из-за масштабной аварии.

"Примерно 90 й километр от Киева. Крупная авария. Насчитала 6 разбитых автомобилей. У реки Тетерев. Смертельное ДТП. Все машины пускают через Коростышев. Проезд на Житомир перекрыт. Продолжаются следственные действия", — написала она, прикрепив фото затора.