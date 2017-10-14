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    Происшествия

    Появились подробности смертельной аварии под Житомиром

    (обновлено: )20
    На месте столкновения семи автомобилей на Житомирской области, 14 октября 2017
    УНН

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Три аварии произошли утром на 106-м километре Житомирской трассы, в районе объездной дороги г. Коростышев Житомирской области на трассе Киев — Чоп, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Житомира.

    Ранее в соцсетях появилось видео с места событий и сообщалось о столкновении семи автомобилей.

    ДТП произошли в районе 6:30-7:00.

    В первой аварии водитель автомобиля Ford не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", в результате чего женщина-пассажир "Газели", 1965 года рождения, погибла, девятилетний ребенок был доставлен в больницу.

    Второе ДТП произошло с участием автомобилей Chevrolet и Mitsubishi — в результате ДТП травмированы два человека.

    УНН
    На месте столкновения семи автомобилей на Житомирской области, 14 октября 2017

    В третьей аварии столкнулись сразу три машины, обошлось без жертв.

    УНН
    На месте столкновения семи автомобилей на Житомирской области, 14 октября 2017

    В то же время журналист Карина Самохвалова пишет в Facebook, что Житомирская трасса в районе поворота на Коростень полностью перекрыта из-за масштабной аварии.

    "Примерно 90 й километр от Киева. Крупная авария. Насчитала 6 разбитых автомобилей. У реки Тетерев. Смертельное ДТП. Все машины пускают через Коростышев. Проезд на Житомир перекрыт. Продолжаются следственные действия", — написала она, прикрепив фото затора.

    facebook.com/k.samohvalova
    Затор на Житомирской трассе из-за столкновения семи автомобилей, 14 октября 2017

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