Град в Бердичеве. ГСЧС сообщает о чрезвычайной ситуации

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КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. В субботу, 23 сентября, в Бердичеве объявлена ​​чрезвычайная ситуация местного уровня из-за повреждения накануне градом жилых домов и нарушения нормальных условий жизнедеятельности населения.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, на базе городского совета организован прием заявлений от граждан и проведена оценка причиненного непогодой ущерба.

"От населения поступили заявления о повреждении кровель более 1950 частных домовладений. Также требуется капитальный ремонт или замены крыши в 6 школах и 4 детских дошкольных учебных заведениях районного центра. Ориентировочная стоимость причиненного ущерба превышает 6,4 млн. грн", — говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, в Бердичеве Житомирской области выпал аномально крупный град. Некоторые градины были размером с гусиное яйцо.