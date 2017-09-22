Размером с гусиное яйцо: под Житомиром выпал аномально крупный град

Скриншот с видео

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Бердичеве Житомирской области выпал аномально крупный град. Некоторые градины были размером с гусиное яйцо. Ледяную бомбардировку засняло местное издание "Журналист Житомира".

Градопад произошел 21 сентября после 21:00. По словам очевидцев, некоторые куски льда разбили окна в домах, повреждены машины. Жители Крыжополя также обнародовали виде собранного после ливня града, который пробил шифер на крышах.

Напомним, в середине сентября Винницу накрыла непогода. Град местами был размером с орех.