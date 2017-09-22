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    Общество

    Размером с гусиное яйцо: под Житомиром выпал аномально крупный град

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (202)

    (обновлено: )17410
    Непогода началась около 20.00 четверга, а уже через полчаса начался град, куски льда, судя по фотографиям крупнее размером, чем куриное яйцо.
    Под Житомиром выпал аномально крупный град размером с гусиное яйцо
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Бердичеве Житомирской области выпал аномально крупный град. Некоторые градины были размером с гусиное яйцо. Ледяную бомбардировку засняло местное издание "Журналист Житомира".

    Градопад произошел 21 сентября после 21:00. По словам очевидцев, некоторые куски льда разбили окна в домах, повреждены машины. Жители Крыжополя также обнародовали виде собранного после ливня града, который пробил шифер на крышах.

    Напомним, в середине сентября Винницу накрыла непогода. Град местами был размером с орех.

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