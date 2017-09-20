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    Полиция задержала миргородского депутата за убийство коллеги

    (обновлено: )22
    Как отмечается, в настоящее время задержаны три человека, члены группы дали показания относительно причастности в совершении разбойного нападения.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. В Национальной полиции подтверждают задержание в Полтавской области депутата Миргородского горсовета по подозрению в убийстве своего коллеги. Об этом сообщил спикер ведомства Ярослав Тракало в эфире "112 Украина".

    Помимо депутата, задержаны еще двое подозреваемых.

     

    "Вчера в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками криминальной полиции совместно с СБУ и прокуратурой задержали преступную группу, члены которой подозреваются в разбойном нападении с причинением тяжких телесных повреждений, приведших к смерти депутата Олега Супруненко. В настоящее время задержаны три человека, члены группы дали показания относительно причастности в совершении разбойного нападения. Даже указали место, где нашли вещи убитого. Сейчас полиция проверяет других лиц на причастность к совершению этого тяжкого преступления", — сообщил спикер НПУ.

    В полиции ожидают, что всем трем задержанным сегодня будет объявлено о подозрении и избрана мера пресечения. Их подозревают в разбое, совершенной группой лиц, а также в умышленном тяжком телесном повреждении, что привело к смерти.

    Напомним,  7 августа в Миргороде Полтавской области скончался местный депутат от ВО "Свободы" Олег Супруненко, который на протяжении трех недель боролся за жизнь после жестокого избиения.

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