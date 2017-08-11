Правозащитники отреагировали на жестокое избиение темнокожих студентов в Луцке

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко обратился к Национальной полиции в Волынской области с просьбой взять на контроль досудебное расследование уголовного производства по факту расовой нетерпимости в г. Луцке.

Напомним, по данным СМИ, около 40 человек жестоко избили темнокожих студентов, которые пытались убежать от нападавших. СМИ также сообщали, что одного из избитых забрали в больницу.

"Надлежащее реагирования на правонарушения, совершенные на почве расовой нетерпимости, их расследование и принятия мер с целью предотвращения их совершению — залог безопасного для иностранцев в обществе. Вместо этого, пока среди иностранных студентов царит страх, который не позволяет им свободно передвигаться по городу", — отмечается в письме Крикливенко.

Кроме того, в письме указывается на необходимость в срок до 1 сентября 2017 сообщить уполномоченному об уголовно-правовой квалификации действий правонарушителей и о текущем состоянии досудебного расследования, а также предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых для установления мотива нетерпимости по признаку расы.