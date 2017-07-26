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    Задержаны 11 участников беспорядков возле суда в Одесской области

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    В полиции Одесской области сообщили, что задержаны 11 человек, участвовавших в нарушениях публичного порядка у районного суда в поселке Ширяево.
    Ситуация под зданием Ширяевского районного суда в Одессе
    dumskaya.net

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Полиция задержала 11 человек, которые участвовали в беспорядках у здания Ширяевского районного суда в Одесской области, сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного областного управления Нацполиции Украины Иван Ищенко.

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    Ранее в среду местные СМИ сообщили, что у районного суда в поселке Ширяево Одесской области возник конфликт, в здание полетели "коктейли Молотова". На сайте суда сообщается, что неизвестные заблокировали здание и пустили в помещение слезоточивый газ.

    "На данный момент задержаны 11 человек, участвовавших в нарушениях публичного порядка", — написал Ищенко на совей странице в Facebook.

    По его словам, сотрудники полиции стабилизировали ситуацию возле суда, решается вопрос о квалификации действий задержанных граждан.

    На минувшей неделе пресс-служба управления Нацполиции Украины в Одесской области сообщила, что местные жители протестовали в здании Ширяевского районного суда против работы одного из судей.

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