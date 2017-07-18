На телеге с конем: украинцы пытались вывезти в Белоруссию 22 мешка сала

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Ровенской области пограничники помешали незаконному перемещению украинцев с 22 мешками сала, которые направлялись в Беларусь. Об этом сообщает пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины Телега с 22 мешками сала

Пресс-служба Госпогранслужбы Украины Телега с 22 мешками сала

Сообщается, что пограничники обнаружили движение гужевой повозки, загруженной мешками, в сторону государственной границы.

Заметив охранников границы, погонщик бросил коня с телегой в лесу и стал убегать.

В то же время другой пограничный патруль обнаружил микроавтобус, который на большой скорости двигался от границы. При попытке его остановить, водитель автомобиля не выполнял требования правоохранителей и опасно маневрируя, подрезал пограничников.

Впоследствии правонарушителей задержали, ими оказались жители приграничного села Жадень Дубровицкого района Ровенской области.

Напомним, в Мелитополе в результате несчастного случая погиб двухлетний ребенок. Как сообщается, он подавился салом.