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    На телеге с конем: украинцы пытались вывезти в Белоруссию 22 мешка сала

    (обновлено: )1601
    Как сообщается, заметив охранников границы, погонщик бросил коня с телегой в лесу и стал убегать. В то же время другой пограничный патруль обнаружил микроавтобус, который на большой скорости двигался от границы.
    Телега с 22 мешками сала
    Пресс-служба Госпогранслужбы Украины

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Ровенской области пограничники помешали незаконному перемещению украинцев с 22 мешками сала, которые направлялись в Беларусь. Об этом сообщает пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

    Сообщается, что пограничники обнаружили движение гужевой повозки, загруженной мешками, в сторону государственной границы.

    Заметив охранников границы, погонщик бросил коня с телегой в лесу и стал убегать.

    В то же время другой пограничный патруль обнаружил микроавтобус, который на большой скорости двигался от границы. При попытке его остановить, водитель автомобиля не выполнял требования правоохранителей и опасно маневрируя, подрезал пограничников.

    Впоследствии правонарушителей задержали, ими оказались жители приграничного села Жадень Дубровицкого района Ровенской области.

    Напомним, в Мелитополе в результате несчастного случая погиб двухлетний ребенок. Как сообщается, он подавился салом.

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