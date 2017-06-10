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    Под Ровно разбился планер, двое погибли

    (обновлено: )32
    Погибли инструктор и пассажир планера. Тела имели значительные травмы и переломы. Бригада скорой констатировала смерть мужчины и женщины. Планер взлетел с аэродрома в соседнем селе Ворона.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В селе Пустомиты Гощанского района Ровенской области разбился планер с двумя людьми на борту: мужчина и женщина погибли. Об этом "УНН" сообщил главный врач областного центра экстренной медпомощи Андрей Бортник.

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    По его словам, травмы после падения с высоты оказались несовместимыми с жизнью.

    "Тела имели значительные травмы и переломы. Бригада скорой констатировала смерть мужчины и женщины, их возраст пока уточняется", — отметил Бортник.

    Известно, что планер взлетел с аэродрома в соседнем селе Ворона.

    Позже издание уточнило, что погибли инструктор и пассажир планера.

    Ранее сообщалось, что пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.

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