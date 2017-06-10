Под Ровно разбился планер, двое погибли

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. В селе Пустомиты Гощанского района Ровенской области разбился планер с двумя людьми на борту: мужчина и женщина погибли. Об этом "УНН" сообщил главный врач областного центра экстренной медпомощи Андрей Бортник.

По его словам, травмы после падения с высоты оказались несовместимыми с жизнью.

"Тела имели значительные травмы и переломы. Бригада скорой констатировала смерть мужчины и женщины, их возраст пока уточняется", — отметил Бортник.

Известно, что планер взлетел с аэродрома в соседнем селе Ворона.

Позже издание уточнило, что погибли инструктор и пассажир планера.

Ранее сообщалось, что пассажиры выпрыгнули из самолета в аэропорту австралийского Олбери после того, как в туалете лайнера была обнаружена записка с ложной угрозой о бомбе.