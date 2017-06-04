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    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции. Момент задержания

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    Инцидент случился в ночь на 3 июня. Молодого человека с пассажирами задержали после длительной погони в селе Липины. В погоне участвовали 8 полицейских экипажей.
    В Луцке очередного мажора ловили 8 экипажей полиции
    Facebook Oleksandr Nikolaychuk

    КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. В Луцке сын бывшего силовика, уходя на авто от полиции, протаранил два автомобиля правоохранителей, сообщает Zaxid.net.

    Инцидент случился в ночь на 3 июня. Молодого человека с пассажирами задержали после длительной погони в селе Липины.

    Facebook Oleksandr Nikolaychuk
    В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции

    По словам активиста "Самообороны Волыни" Александра Николайчука, около 3:10 ночи водитель на авто белого цвета нарушил ПДД и начал убегать от патрульных.

    "Собрал на себя всего восемь патрульных автомобилей города. Во время преследования протаранил полицейские Toyota Prius и внедорожник Isuzu", – написал активист на своей странице в Facebook.

    Активист утверждает, что 28-летнего водителя уже лишали водительского удостоверения.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на пересечении улицы Конева и Гимназической набережной столкнулись патрульный автомобиль Toyota Prius и "ВАЗ-2106".

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