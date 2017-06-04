В Луцке очередного "мажора" ловили 8 экипажей полиции. Момент задержания

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости Украина. В Луцке сын бывшего силовика, уходя на авто от полиции, протаранил два автомобиля правоохранителей, сообщает Zaxid.net.
Инцидент случился в ночь на 3 июня. Молодого человека с пассажирами задержали после длительной погони в селе Липины.
По словам активиста "Самообороны Волыни" Александра Николайчука, около 3:10 ночи водитель на авто белого цвета нарушил ПДД и начал убегать от патрульных.
"Собрал на себя всего восемь патрульных автомобилей города. Во время преследования протаранил полицейские Toyota Prius и внедорожник Isuzu", – написал активист на своей странице в Facebook.
Активист утверждает, что 28-летнего водителя уже лишали водительского удостоверения.
Ранее сообщалось, что в Харькове на пересечении улицы Конева и Гимназической набережной столкнулись патрульный автомобиль Toyota Prius и "ВАЗ-2106".