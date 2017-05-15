Привязанные скотчем к столбу: фото с украинскими офицерами взволновали сети

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащие Вооруженных сил Украины привязали скотчем к столбу офицеров, которые по данным волонтера Юрия Мысягина, являются алкогольно- зависимыми. Соответствующие фотографии он разместил на своей странице в Facebook.

По его словам, злоупотребляли спиртными напитками майор и капитан 54-й бригады ВСУ.

"Там у майора после продувки больше четырех промилле оказалось. Да, вы не ослышались. Кажется, после такого результата человек уже не жилец. У капитана меньше промилле чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню еще по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо", — отметил Мысягин.

Комментариев от представителей власти по поводу инцидента пока нет.

Напомним, под Харьковом расследуют наказание бойцов ВСУ запиранием в клетки. Харьковчанка Людмила Шевченко опубликовала снимок, на котором мужчина в военной форме сидит в маленькой клетке. Пост вызвал широкий резонанс в соцсетях.