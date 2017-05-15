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    Привязанные скотчем к столбу: фото с украинскими офицерами взволновали сети

    (обновлено: )1179141
    По данным волонтера Юрия Мысягина, злоупотребляли спиртными напитками майор и капитан 54-й бригады ВСУ. Он добавил, что у майора после продувки больше четырех промилле алкоголя оказалось в крови.
    Привязанные к столбу военнослужащие украинской армии
    Фото со страницы Юрий Масыгина в Facebook

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Военнослужащие Вооруженных сил Украины привязали скотчем к столбу офицеров, которые по данным волонтера Юрия Мысягина, являются алкогольно- зависимыми. Соответствующие фотографии он разместил на своей странице в Facebook.

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    По его словам, злоупотребляли спиртными напитками майор и капитан 54-й бригады ВСУ.

    "Там у майора после продувки больше четырех промилле оказалось. Да, вы не ослышались. Кажется, после такого результата человек уже не жилец. У капитана меньше промилле чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню еще по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо", — отметил Мысягин.

    Комментариев от представителей власти по поводу инцидента пока нет.

    Напомним, под Харьковом расследуют наказание бойцов ВСУ запиранием в клетки. Харьковчанка Людмила Шевченко опубликовала снимок, на котором мужчина в военной форме сидит в маленькой клетке. Пост вызвал широкий резонанс в соцсетях.

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