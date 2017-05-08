Под Харьковом расследуют наказание бойцов ВСУ запиранием в клетки

RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк Пьянство в ВСУ: и в борьбе с зеленым змеем побеждает змей По факту издевательств над военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады, которая на сегодняшний день находится под Харьковом, будет проведена проверка. Об этом говорится в сообщении на странице бригады в соцсети Facebook.

По информации военных, случаи, о которых сообщили пользователи соцсетей, имели место 5 и 20 апреля. Информацию об унизительных и незаконных способах наказания проштрафившихся бойцов 54-й бригады в воскресенье разместили сразу несколько пользователей Facebook, отмечает местное издание NewsRoom.

"По этим фактам назначено проведение служебных расследований, по завершении которых виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", — сообщили в руководстве бригады.

Людмила Шевченко в facebook Проштрафившийся боец ВСУ в клетке

Харьковчанка Людмила Шевченко опубликовала снимок, на котором мужчина в военной форме сидит в маленькой клетке. Пост вызвал широкий резонанс в соцсетях. Как отмечается, многие комментаторы выразили уверенность, что именно так и следует наказывать "аватаров" (так в армии называют пьяных бойцов).

Еще одно свидетельство издевательств на своей странице разместила пользователь Лера Бурлакова. На снимках изображены майор и капитан, которые "напились от скуки". При этом женщина посетовала на то, что вышестоящие военные чины за более серьезные ошибки не несут никакой ответственности.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяные офицеры ВСУ ограбили и избили компанию молодых людей.