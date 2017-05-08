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    Общество

    Под Харьковом расследуют наказание бойцов ВСУ запиранием в клетки

    (обновлено: )272
    Харьковчанка Людмила Шевченко опубликовала снимок, на котором мужчина в военной форме сидит в маленькой клетке. Пост вызвал широкий резонанс в соцсетях.
    Проштрафившийся боец ВСУ в клетке
    Людмила Шевченко в facebook

    Украинские военные. Архивное фото
    RIA News Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк
    Пьянство в ВСУ: и в борьбе с зеленым змеем побеждает змей
    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. По факту издевательств над военнослужащими 54-й отдельной механизированной бригады, которая на сегодняшний день находится под Харьковом, будет проведена проверка. Об этом говорится в сообщении на странице бригады в соцсети Facebook.

    По информации военных, случаи, о которых сообщили пользователи соцсетей, имели место 5 и 20 апреля. Информацию об унизительных и незаконных способах наказания проштрафившихся бойцов 54-й бригады в воскресенье разместили сразу несколько пользователей Facebook, отмечает местное издание NewsRoom.

    "По этим фактам назначено проведение служебных расследований, по завершении которых виновные должностные лица будут привлечены к ответственности", — сообщили в руководстве бригады.

    Людмила Шевченко в facebook
    Проштрафившийся боец ВСУ в клетке

    Харьковчанка Людмила Шевченко опубликовала снимок, на котором мужчина в военной форме сидит в маленькой клетке. Пост вызвал широкий резонанс в соцсетях. Как отмечается, многие комментаторы выразили уверенность, что именно так и следует наказывать "аватаров" (так в армии называют пьяных бойцов).

    Еще одно свидетельство издевательств на своей странице разместила пользователь Лера Бурлакова. На снимках изображены майор и капитан, которые "напились от скуки". При этом женщина посетовала на то, что вышестоящие военные чины за более серьезные ошибки не несут никакой ответственности.

    Ранее сообщалось, что в Одессе пьяные офицеры ВСУ ограбили и избили компанию молодых людей.

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