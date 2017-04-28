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    Штаб АТО назвал число военных, раненных в Донбассе за минувшие сутки

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    На приморском направлении ополченцы обстреливали позиции морпехов в районе Водяного, опорные пункты в районе Марьинки, вблизи Гнутово, Широкино, Новотроицкого, Павлополя, Красногоровки и Новоселовки Второй.
    Позиции украинских военных на северо-западной окраине Авдеевки. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные обвинили ополченцев в 52 нарушениях "режима тишины" в Донбассе за минувшие сутки, в результате чего трое военных были ранены.

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    "За минувшие сутки подразделения противника 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины… Трое военных ВСУ получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

    По данным военных, на приморском направлении ополченцы обстреливали позиции морпехов в районе Водяного, опорные пункты в районе Марьинки, вблизи Гнутово, Широкино, Новотроицкого, Павлополя, Красногоровки и Новоселовки Второй. Согласно заявлению пресс-центра, на донецком направлении обстрелам подверглись Авдеевка, Мироновское, Зайцево, Каменки, Верхнеторецкое, Пески. На луганском направлении, как утверждают силовики, обстреливались Крымское, Катериновка, Станица Луганская, Сизое и Валуйское.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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