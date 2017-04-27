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    В Харькове сожгли автомобили прокурора и его жены - СМИ

    (обновлено: )45520
    По данным СМИ, ни прокурор, ни его жена не пострадали. В правоохранительных органах полагают, что это был "акт запугивания". В сообщении не уточняется фамилия прокурора.
    На месте поджога автомобиля в Харькове
    vedomosti-ua.com

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные сожгли автомобили прокурора и его жены в Харькове, сообщает в четверг издание "Ведомости-Украина".

    "Ни прокурор, ни его жена не пострадали. Полиция полагает, что это был акт запугивания прокурора", — говорится в сообщении. 

    При этом не уточняется, когда произошел инцидент. Также не указывается фамилия прокурора.

    vedomosti-ua.com
    На месте поджога автомобиля в Харькове

    Ранее в Харькове сгорели дотла шесть автомобилей. Инцидент произошел на охраняемой стоянке в Харькове на проспекте Петра Григоренко, 22. К прибытию пожарных огнем полностью были охвачены Toyota Land Cruiser Prado, Lexus 460, Honda Acord, BMW 525, BMW Х5, Mercedes 400. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Два легковых автомобиля, стоявшие рядом, получили повреждения.

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