В Днепропетровской области задержаны две особо опасные преступные группировки

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области поймали злоумышленников, которые держали значительную часть региона в напряжении.

Согласно данным специального подразделения КОРД, они грабили предпринимателей, совершали вооруженные налеты на крупные торговые сети и дома богатых граждан, участвовали в разборках по перераспределению сфер влияния.

КОРД в Facebook В Днепропетровской области поймали две особо опасные преступные группировки

Так, обе группы были хорошо вооруженными и в "работе" имели схожий почерк — отличались особой жестокостью и действовали по одной и той же схеме.

"Угрозы платить дань под дулом винтовки, незаконное лишение транспортных средств, похищения людей и лишение их свободы, налеты на магазины электроники, ювелирные магазины и ломбарды — далеко не весь перечень, который связывает злоумышленников", — говорится в сообщении.

В первом случае правоохранителям удалось установить адреса проживания членов группировки и задержать всех почти одновременно. Членов второй группировки задерживали по одному в разных городах области.

У злоумышленников правоохранители изъяли боевые гранаты РГД-5, охотничьи карабины, устройства для отстрела резиновых пуль, биты, маски.

Напомним, в Черкасской области бойцы специального подразделения полиции КОРД застрелили мужчину, который открыл ним огонь во время попытки задержания.