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    В Днепропетровской области задержаны две особо опасные преступные группировки

    (обновлено: )152
    Члены преступных группировок требовали платить у бизнесменов дань под дулом винтовки, незаконно лишали транспортных средств, похищали людей и лишали их свободы.
    В Днепропетровской области поймали две особо опасные преступные группировки
    КОРД в Facebook

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области поймали злоумышленников, которые держали значительную часть региона в напряжении.

    Согласно данным специального подразделения КОРД, они грабили предпринимателей, совершали вооруженные налеты на крупные торговые сети и дома богатых граждан, участвовали в разборках по перераспределению сфер влияния.

    КОРД в Facebook
    В Днепропетровской области поймали две особо опасные преступные группировки

    Так, обе группы были хорошо вооруженными и в "работе" имели схожий почерк — отличались особой жестокостью и действовали по одной и той же схеме.

    "Угрозы платить дань под дулом винтовки, незаконное лишение транспортных средств, похищения людей и лишение их свободы, налеты на магазины электроники, ювелирные магазины и ломбарды — далеко не весь перечень, который связывает злоумышленников", — говорится в сообщении.

    В первом случае правоохранителям удалось установить адреса проживания членов группировки и задержать всех почти одновременно. Членов второй группировки задерживали по одному в разных городах области.

    У злоумышленников правоохранители изъяли боевые гранаты РГД-5, охотничьи карабины, устройства для отстрела резиновых пуль, биты, маски.

    Напомним, в Черкасской области бойцы специального подразделения полиции КОРД застрелили мужчину, который открыл ним огонь во время попытки задержания.

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