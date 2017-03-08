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    В Харькове пенсионер прыгнул с колеса обозрения

    (обновлено: )45
    Очевидцы сообщили, что мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул с самой верхней точки аттракциона "Колесо обозрения". От полученных травм пострадавший умер.
    В Харькове пенсионер прыгнул с колеса обозрения
    VGORODE.UA

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В субботу вечером в Харькове 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона "Колесо обозрения". От полученных травм пострадавший умер, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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    "Очевидцы сообщили, что мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул с самой верхней точки аттракциона", — говорится в сообщении.

    VGORODE.UA
    В Харькове пенсионер прыгнул с колеса обозрения

    О трагическом событии в парке Горького в полицию заявили около 16:20. Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама.

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