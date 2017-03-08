КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В субботу вечером в Харькове 66-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из кабины аттракциона "Колесо обозрения". От полученных травм пострадавший умер, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Шоу-арест и суд Насирова: выгодополучатели и лузеры

"Очевидцы сообщили, что мужчина находился в кабинке один и выпрыгнул с самой верхней точки аттракциона", — говорится в сообщении.

VGORODE.UA В Харькове пенсионер прыгнул с колеса обозрения

О трагическом событии в парке Горького в полицию заявили около 16:20. Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева женщина выбросила из окна седьмого этажа ребенка, кота, затем выпрыгнула сама.