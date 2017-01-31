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    По позициям военных выпустили более 80 ракет из "Градов" - штаб АТО

    Тема:

    Авдеевка, Донецк. Активизация боев (318)

    (обновлено: )9301
    В пресс-центре штаба антитеррористической операции уточнили, что в результате обстрела в жилом районе города зафиксированы разрушения и пожар. Также сообщается о попытке штурма позиций военных.
    Ситуация в Авдеевке. Архивное фото
    nv.ua

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Авдеевка Донецкой области остается одним из самых горячих мест по всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

    Ситуация в Авдеевке
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    Жители Авдеевки об обстрелах: дома ходуном ходят

    "Сегодня ночью российско-оккупационные войска обстреляли окрестности населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Сейчас есть информация о разрушении и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

    Сообщается, что до четырех утра в сторону позиций военных было выпущено более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра.

    "Также по украинцам били из минометов 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия. Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма наших позиций, которая была отбита", подчеркнули в штабе.

    В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.

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