По позициям военных выпустили более 80 ракет из "Градов" - штаб АТО

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Авдеевка Донецкой области остается одним из самых горячих мест по всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня ночью российско-оккупационные войска обстреляли окрестности населенного пункта Авдеевка из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Сейчас есть информация о разрушении и пожаре в жилом районе города. Повреждены несколько домов. По предварительным данным есть раненые среди местного населения. Информация уточняется", — говорится в сообщении штаба в сети Facebook.

Сообщается, что до четырех утра в сторону позиций военных было выпущено более восьмидесяти ракет из РСЗО БМ-21 "Град" и три артиллерийских снаряда калибра 152 миллиметра.

"Также по украинцам били из минометов 120, 82 миллиметра, танков и стрелкового оружия. Кроме того, ночью оккупанты совершили очередную попытку штурма наших позиций, которая была отбита", подчеркнули в штабе.

В полиции ранее сообщили, что в результате утреннего обстрела в Авдеевке ранен один мирный житель.