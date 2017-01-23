Суд арестовал сына мэра Лисичанска, избившего пограничника

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Сына городского главы Лисичанска Луганской области Андрея Шилина, который подозревается в похищении человека и хулиганстве, взяли под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В августе минувшего года Шилин-мл. вместе с товарищами избили пограничника у ресторана "Кристалл" в Лисичанске, после чего пострадавшего поместили в багажник автомобиля Mercedes-Benz и скрылись с места происшествия.

После инцидента Шилин покинул Украину и был объявлен в международный розыск.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий совместно с правоохранительными органами Германии, указанный гражданин был задержан, подвергнут экстрадиционному аресту и передан правоохранительным органам Украины", — говорится в сообщении.

По ходатайству прокуратуры области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе народного депутата фракции "Народный фронт" Сергея Пашинского.