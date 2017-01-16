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    В Киеве на пешеходном переходе у лицея сбили трех школьниц

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    По информации полиции Киева, у лицея на пешеходном переходе водитель автомобиля "Акура" совершил наезд на девочек, которые переходили дорогу. Медики на месте оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего их доставили в "Охматдет".
    В Киеве на пешеходном переходе у лицея сбили трех школьниц
    Канал ictv

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Днем в понедельник в Киеве водитель иномарки сбил трех девочек, переходивших дорогу на пешеходном переходе. По предварительной информации, в результате аварии один ребенок получил перелом бедра, еще двое — незначительные телесные повреждения, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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    "Автопроисшествие произошло около 15:00: на проспекте Отрадном в Соломенском районе столицы автомобиль сбил троих детей. На место происшествия выехали наряды патрульной полиции, сотрудники отдела расследования ДТП следственного управления ГУНП в Киеве и врачи "скорой". Предварительно установлено, что у лицея на пешеходном переходе водитель автомобиля Acura совершил наезд на девочек, которые переходили дорогу", — говорится в сообщении.

    Медики на месте оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего их доставили в "Охматдет". В настоящее время водитель-нарушитель предоставляет объяснения следователям.

    Канал ictv
    В Киеве на пешеходном переходе у лицея сбили трех школьниц

    Ранее сообщалось, что в Киеве в результате столкновения двух машин на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и улицы Владимирской погибла девушка.

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