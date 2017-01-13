Смерть свидетеля по делу об убийстве Грабовского не подтвердилась

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Опознание не подтвердило, что найденное в Одессе тело неизвестного мужчины принадлежит Сергею Федосенко, который является одним из свидетелей по уголовному делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, представлявшего в суде интересы россиянина Александра Александрова, сообщила адвокат Оксана Соколовская.

В конце октября 2016 года Соколовская, которая вместе с Грабовским выступала адвокатом по уголовному делу против Александрова и другого россиянина Евгения Ерофеева, заявила об исчезновении своего бывшего помощника Федосенко. По словам Соколовской, Федосенко был последним, кто видел Грабовского в его киевском офисе, куда тот пришел в сопровождении постороннего мужчины, после чего адвокат был найден убитым. Полиция пообещала найти пропавшего. В начале недели Соколовская заявила, что в Одессе найден труп мужчины, который на 90% имеет сходство с Федосенко.

"Можно вздохнуть с облегчением, труп, очевидно, не Сергея Федосенко по нескольким причинам", — написала Соколовская в четверг на своей странице в Facebook. По словам Соколовской, в ходе опознания тела, в котором она принимала участие, с использованием дополнительных фотографий было подтверждено, что это не ее бывший помощник.

Кроме того, по данным Соколовской, мать Федосенко сообщила оперативникам, что сын звонил ей на Новый год, тогда как тело неизвестного мужчины было найдено 22 июля 2016 года.

Адвокат Грабовский исчез в начале марта 2016 года. В последний раз его видели в Одессе. Тело адвоката было найдено25 марта в Черкасской области. Позднее правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления Максима Чмелева и Артема Яковенко. Среди версий причин убийства рассматриваются "корыстная и бытовая, а также заранее спланированное убийство", однако коллеги Грабовского связывают его гибель с профессиональной деятельностью.