Суд Киева рассмотрит дело об убийстве Грабовского в закрытом режиме

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева собирается рассматривать в закрытом режиме дело об убийстве адвоката Юрия Грабовского, сообщила во вторник коллега Грабовского, адвокат Оксана Соколовская.

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"Сегодня Шевченковский районный суд города Киева принял решение о закрытом рассмотрении резонансного дела по убийству известного адвоката Грабовского Юрия", — написала Соколовская на своей странице в Facebook.

По ее словам, процессуальные основания для принятия такого решения у суда отсутствовали, а было лишь желание стороны обвинения и адвокатов обвиняемых. Соколовская считает, что в закрытом режиме дело не будет рассматриваться объективно.

Адвокат Грабовский исчез в начале марта. В последний раз его видели в Одессе. Тело адвоката было найдено 25 марта в Черкасской области. Позднее правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления двух молодых парней Максима Чмелева и Артема Яковенко. Среди версий о причинах убийства рассматриваются "корыстная и бытовая, а также заранее спланированное убийство", однако коллеги Грабовского связывают его гибель с профессиональной деятельностью.