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Свидетель по делу об убийстве Грабовского найден мертвым

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Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве (265)

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Сергей Федосенко видел Юрия Грабовского в офисе в столице 6 марта минувшего года в сопровождении неизвестного. Тело Федосенко нашли в Одессе, его мать отказалась ехать на опознание.
Сергей Федосенко
Facebook Сергея Федосенко

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Свидетель по уголовному производству об убийстве адвоката Юрия Грабовского Сергей Федосенко найдет мертвым, сообщила адвокат Оксана Соколовская.

Адвокат Юрий Грабовский
STR / AFP
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"Пятого января года получила звонок со службы Розыска людей (Владимирская, 15), пригласили на опознания трупа, схожего на Сергея Федосенко. Вынуждена была отложить все семейные планы и выехать в нац полицию. Найденный труп в Одессе по базе проходит как неопознанный, мать Федосенка отказалась ехать на опознание по непонятным для меня и следствия причинам. Труп имеет большое сходство (процентов 90) с моим помощником, свидетелем по делу убийства Грабовского Юры", — написала Соколовская на своей странице в Facebook.

Он уточнила, что работник службы розыска людей пообещал уточнить более детальную информацию убийства человека и получить дополнительные фото для опознания.

"До сегодняшнего дня на связь со мной не выходили. При этом, имела неосторожность сообщить, кто такой Сергей и в связи с чем он разыскивается", —  отметила адвокат.

По данным СМИ, Федосенко видел Грабовского в офисе в столице 6 марта минувшего года в сопровождении неизвестного.

Адвокат Грабовский исчез в начале марта. В последний раз его видели в Одессе. Тело адвоката было найдено 25 марта в Черкасской области. Позднее правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления двух молодых парней Максима Чмелева и Артема Яковенко. Среди версий о причинах убийства рассматриваются "корыстная и бытовая, а также заранее спланированное убийство", однако коллеги Грабовского связывают его гибель с профессиональной деятельностью.

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