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    Экономика

    Украина и Саудовская Аравия запустят производство Ан-132

    (обновлено: )13604
    Во время выставки Dubai Airshow было достигнуто согласие по созданию кооперационной схемы по производству самолетов. Также стороны создадут центр для подготовки специалистов, которые будут обслуживать Ан-132.
    Самолет АН-132 представили на парижском авиасалоне в Ле Бурже
    twitter.com/AntonovCompany

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Украина и Саудовская Аравия договорились о формировании кооперации по серийному производству самолетов Ан-132 и создании учебного центра для подготовки инженеров и техников, которые будут работать на заводе по изготовлению этих самолетов, сообщает во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

    Международный авиасалон Dubai Air Show
    REUTERS Satish Kumar
    Начертил на синем небе: показательные полеты на Dubai Air Show

    "В это же время продолжается развертывание сотрудничества ГП "Антонов" с компанией Taqnia Aeronautics по проекту Ан-132. Во время Dubai Airshow 2017 было достигнуто согласие по формированию кооперационной схемы серийного изготовления самолетов, создание учебного центра "Антонов-Академия" для подготовки техников, инженеров, рабочих, которые будут работать на заводе в Саудовской Аравии по серийному производству Ан-132", — говорится в сообщении.

    В конце февраля 2015 года предприятие "Антонов" и аравийское Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

    Сборка первого демонстрационного экземпляра Ан-132, согласно контракту, велась на мощностях "Антонова" в Киеве, в марте этот самолет прошел успешные испытания. Серийное производство самолетов планируется наладить в Саудовской Аравии.

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