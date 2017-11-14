Украина и Саудовская Аравия запустят производство Ан-132

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КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Украина и Саудовская Аравия договорились о формировании кооперации по серийному производству самолетов Ан-132 и создании учебного центра для подготовки инженеров и техников, которые будут работать на заводе по изготовлению этих самолетов, сообщает во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"В это же время продолжается развертывание сотрудничества ГП "Антонов" с компанией Taqnia Aeronautics по проекту Ан-132. Во время Dubai Airshow 2017 было достигнуто согласие по формированию кооперационной схемы серийного изготовления самолетов, создание учебного центра "Антонов-Академия" для подготовки техников, инженеров, рабочих, которые будут работать на заводе в Саудовской Аравии по серийному производству Ан-132", — говорится в сообщении.

В конце февраля 2015 года предприятие "Антонов" и аравийское Taqnia Aeronautics подписали соглашение о кооперации по организации в Саудовской Аравии самолетостроительного комплекса и производства самолетов Ан-132, Ан-148 и Ан-178.

Сборка первого демонстрационного экземпляра Ан-132, согласно контракту, велась на мощностях "Антонова" в Киеве, в марте этот самолет прошел успешные испытания. Серийное производство самолетов планируется наладить в Саудовской Аравии.