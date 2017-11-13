Начертил на синем небе: показательные полеты на Dubai Air Show

12 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах начал работу международный салон Dubai Air Show. Выставка продлится до 16 ноября.

В 2017 году крупнейший в ближневосточном регионе авиасалон обещает стать самой масштабной выставкой за всю тридцатилетнюю историю ее проведения.

Украинское государственное предприятие "Антонов" представило на выставке Dubai Air Show два транспортных самолета — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

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