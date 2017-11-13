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13.11.201715:27
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    Фотоленты

    Начертил на синем небе: показательные полеты на Dubai Air Show

    (обновлено: )56
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    REUTERS Satish Kumar
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    KARIM SAHIB / AFP
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    REUTERS Satish Kumar
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    KARIM SAHIB / AFP
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    REUTERS Satish Kumar
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    KARIM SAHIB / AFP
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    REUTERS Satish Kumar
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    REUTERS Satish Kumar
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    KARIM SAHIB / AFP
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    KARIM SAHIB / AFP
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    KARIM SAHIB / AFP
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    KARIM SAHIB / AFP
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    facebook.com/antonov.company
    Международный авиасалон Dubai Air Show
    facebook.com/antonov.company

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    12 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах начал работу международный салон Dubai Air Show. Выставка продлится до 16 ноября.

    В 2017 году крупнейший в ближневосточном регионе авиасалон обещает стать самой масштабной выставкой за всю тридцатилетнюю историю ее проведения.

    Украинское государственное предприятие "Антонов" представило на выставке Dubai Air Show два транспортных самолета — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

    Смотрите также: Back in the U.S.S.R. "Антонов" опубликовал раритетные рекламные плакаты

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