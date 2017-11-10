Глава Всемирного банка едет в Украину

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. В Украину с визитом 12 ноября прибудет глава Всемирного банка Джим Йонг Ким, сообщила в пятницу пресс-служба представительства ВБ в Киеве.

"Президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким прибывает в Киев в воскресенье, 12 ноября, для двухдневного визита с целью обсуждения повестки дня реформ в Украине и подтверждения поддержки Всемирного банка для ускорения экономического роста и улучшения жизни людей", — говорится в сообщении.

По информации представительства, глава ВБ в ходе своего визита проведет встречи с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и другими членами правительства, а также депутатами Верховной Рады, представителями общественных организаций и бизнеса. Он намерен обсудить пути ускорения реформ в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, пенсионного обеспечения, энергетики, банковского сектора и борьбы с коррупцией.

Ранее Всемирный банк опубликовал октябрьский доклад "Миграция и мобильность", согласно которому ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году.

Прогноз на 2017 год, согласно документу, по-прежнему составляет 2%. В 2018 году экономический рост, по ожиданиям ВБ, составит 3,5%. Инфляция на Украине прогнозируется в 2017 году на уровне 10%, а в 2018–2019 годах — 9%.