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    Всемирный банк прогнозирует Украине ускорение темпов роста ВВП

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    Прогноз на 2017 год, согласно документу, по-прежнему составляет 2%. В 2018 году экономический рост, по ожиданиям ВБ, составит 3,5%. Инфляция в Украине прогнозируется в 2017 году на уровне 10%, а в 2018-2019 годах - 9%.
    Всемирный банк
    112.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Всемирный банк ожидает постепенного ускорения темпов роста ВВП Украины до 4% в 2019 году, говорится в октябрьском докладе ВБ "Миграция и мобильность".

    Прогноз на 2017 год, согласно документу, по-прежнему составляет 2%. В 2018 году экономический рост, по ожиданиям ВБ, составит 3,5%. Инфляция в Украине прогнозируется в 2017 году на уровне 10%, а в 2018-2019 годах — 9%.

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    "Перспективы экономического роста остаются тусклыми из-за внешних и внутренних препятствий. Значительные проблемы отмечаются в возможности проведения реформ в условиях сложной политической обстановки. Рост прогнозируется на уровне 2% в 2017 году и 3,5% в 2018 году. Новая волна реформ может способствовать ускоренному восстановлению экономики", — считает ВБ.

    Всемирный банк считает, что антикоррупционные реформы, дальнейшее регулирование и улучшение бизнес-климата, стабилизация банковской системы имеют решающее значение для восстановления роста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и повышения внутренней производительности. "Без структурных реформ для повышения внутренней производительности и увеличения ПИИ Украина останется уязвимой к внешним потрясениям", — поясняет банк.

    "Для сокращения растущего дефицита баланса Украине потребуется внешнее финансирование. Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и другими официальными кредиторами будет иметь важное значение и поможет удовлетворить потребности во внешнем финансировании и укреплении доверия со стороны инвесторов", — говорится в докладе.

    Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что рост ВВП страны по итогам года превысит ранее прогнозируемые 1,6%, инфляция также может ускориться.

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