Эксперт: Китай вложит в альтернативную энергетику Украины миллиарды

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Украина за три года привлекла в развитие альтернативной энергетики более 700 млн евро. Об этом сообщают в пресс-службе Госагентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения. Там отмечают, что за это время в Украине было усовершенствовано законодательное поле для игроков рынка возобновляемых источников энергии. Это и способствовало активизации бизнеса и усилению интереса инвесторов к этой отрасли в Украине.

В частности, сейчас на отечественный рынок альтернативной энергетики пытается зайти китайская инвесткомпания China Nuclear Energy Technology Corporation Limited.

Насколько значительными могут быть китайские инвестиции в альтернативную энергетику Украины, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал эксперт по реализации проектов в сфере энергетики Юрий Подоляк.

"Если сюда будут китайские компании заходить, то речь будет идти о миллиардах, и вопрос только в том, будут ли у них такие возможности технические или организационные, потому что законодательство у нас — достаточно лояльное, но необходима очень детальная проработка земельных участков, вопросов подключения и так далее. За хорошими цифрами — еще очень много работы", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Яворовском районе Львовской области открыли наземную фотоэлектрическую солнечную электростанцию ​​"Озерная". По данным пресс-службы Львовской облгосадминистрации, электростанция будет производить экологически чистую электроэнергию, что в дальнейшем обеспечит получение прибыли от продажи по "зеленому" тарифу.