Марунич: альтернативная энергетика в ближайшие годы не имеет перспектив

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Иностранные инвесторы заинтересовалась развитием альтернативной энергетики в Украине. В Министерстве энергетики и угольной промышленности сообщили, что инвестировать в украинскую "зеленую" энергетику готова Индия. Но для начала необходимо оформить ряд официальных документов и разрешений. После этого, индийские инвесторы смогут приступить к реализации своих энергетических проектов в Украине.

Как развитие альтернативной энергетики может повлиять на энергорынок и экономическую ситуацию в целом, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Сколько приходится в Украине на альтернативную энергетику в общей энергосистеме? РИА Новости Украина Андрей Лубенский Корольчук: ситуация в энергетике тяжелая, угольных контрактов нет

— Меньше 1% выработки электрической энергии в балансе.

Можем ли мы говорить о том, что если будет развиваться альтернативная энергетика, то это поможет украинской энергосистеме?

— Маловероятно. Смотрите, все очень просто. Это тот вид бизнеса, который требует значительных капиталовложений, и может функционировать в настоящее время исключительно с помощью тех или иных дотаций или, скажем так, субсидий. По-разному в мире эти проблемы решаются.

Минэнерго сообщает о том, что Индия заинтересована инвестировать в украинскую альтернативную энергетику. В чем заинтересованность Индии?

— Я тоже видел эту новость и не совсем понимаю, потому что Индия последние годы, да, там есть какой-то рост альтернативной генерации, но они не входят в топ государств, которые инвестируют в подобного рода проекты. Это первое, а второе — какими-то лидерами на мировом рынке Индию точно в области альтернативной энергетики сложно представить. Другое дело, что там экономика развивается в последнее время. Индия — одна из немногих стран, которая не подвержена экономическому спаду и стагнации на фоне очень неоднозначной ситуации в мировой экономике. Вот они в прошлом году неплохо выросли, процентов на семь. Возможно, это как-то подстегивает инвесторов потенциальных к поиску новых рынков. Но, если честно, мне эта новость кажется достаточно, скажем так, фантастической.

Развитие альтернативной энергетики на территории Украины может приносить прибыль своим инвесторам?

— Конечно, в случае "зеленого тарифа" она должна быть прибыльной. То есть у нас просто "зеленый тариф" резко порезали на протяжении последних двух лет для промышленных объектов. Поэтому, возвращаясь к истории с потенциальными инвесторами из-за границы, маловероятно, чтобы кто-то крупный в ближайшее время пришел. У нас наоборот, в прошлом году вдвое выросло количество подключений, скажем так, накрышных панелей, домовых солнечных электростанций. Но там мощность относительно невелика в общей картине. Поэтому вот здесь есть определенный рост, потому что два года назад в законе об электроэнергетике вот именно этому виду солнечной генерации дали достаточно привлекательные тарифы. При этом порезали тариф для объектов промышленной генерации, если говорим о солнце. Ветер не тронули. Поэтому вот здесь на протяжении последних полутора лет был рост. Все остальные подвиды такого роста, конечно, не продемонстрировали. Разве что еще биогаз. Биогазовые станции, которые тоже получили "зеленый тариф", по-моему, если не ошибаюсь, в 2014-2015 годах, вот они продемонстрировали определенный рост. Тут еще важно вот что понимать, что если брать совокупное количество денег, которое в энергорынок попадает, то, конечно же альтернативная генерация, ее этот кусок пирога достаточно большой. Он не соразмерен с теми объемами выработки электроэнергии, о которых мы уже говорили выше. Конечно, это в десятки раз меньше, чем у "Энергоатома", например.

Что касается других стран, которые имеют достаточно серьезный опыт в развитии альтернативной энергетики, та же Германия, они могут быть заинтересованы во вложениях в украинскую энергетику? РИА Новости Украина Рябцев: Украине угрожает серьезнейший энергетический голод

— Сложно сказать. ФРГ на самом деле активно строила у себя объекты, и до последнего времени активно развивала производство, например, если мы берем опять же генерацию, то производство компонентов. Потом, насколько мне известно, часть производителей солнечных батарей обанкротилась в ФРГ из-за демпинга китайских игроков…

В ближайшее время будут ли они инвестировать? Честно скажу, я о больших инвестиция именно со стороны ФРГ в Украине не слышал. У нас получилось так, что крупные инвесторы — это ЕБРР, то есть вот такие институциональные структуры, банки, они инвестируют. Есть инвесторы из Чехии. В солнечной генерации после ряда пертурбаций крупнейшие инвесторы — это государство Китай. Вот такие вот у нас направления инвестиций.

Иностранным компаниям интересна традиционная энергетика?

— Шахт осталось 35 штук государственных, и из них половину собираются закрывать. Поэтому я категорически не верю, что там кто-то что-то приватизирует. Их не приватизировали при Януковиче, хотя там ставили вопрос о том, чтобы за одну гривну продать, это все чисто символически, те шахты, которые нерентабельны были. Поэтому я, честно говоря, очень сомнительным вижу приход крупных инвесторов. Разве что в эти оставшиеся 10-12 шахт, которые Кабмин собирается сохранить. И то, насколько мне известно, каких-то единых подходов в Минэнерго пока не выработано, куда двигаться в этом направлении.

Стоит ли взять за основу опыт каких-то стран, в которых альтернативная энергетика очень развита?

— Это сложный вопрос. Китайцы, например, последние годы нарастили, США наращивают очень сильно объемы. Я одну лишь вещь подчеркну. Ни в одной стране мира эта отрасль не может в настоящее время функционировать без госдотаций, без "зеленого тарифа". Может ли Украине себе такое позволить? К сожалению, при Януковиче как-то могла позволить, позволяла себе, у нас был неплохой рост, но потом сказали, что это было неправильно, потому что некие финансово-промышленные группы захватили контроль над частью рынка и выкачивали из энергорынка миллиарды гривен. Ситуация сама по себе демонстрирует, что после этого периода Януковича практически во всех подотраслях альтернативной генерации резкий рост исчез. Кроме уже вышеозначенных таких мини-сегментов. Поэтому нужна колоссальная поддержка государства. Я просто не вижу возможности энергорынка в настоящее время и потребителя таким образом финансировать, субсидировать развитие альтернативной генерации, соответственно, могу сделать вывод, что кроме отдельных подсегментов, в ближайшие годы в Украине… Возможно, биогаз будет развиваться. А так, чтобы оно активно развивалось, это проблематично. Но есть другая история. Мы, присоединившись к энергосообществу, подписав соглашение об ассоциации, взяли на себя серьезные обязательства перед ЕС. И, честно говоря, до 2020-го года я не понимаю, как они могут быть выполнены. Скорее всего, мы их просто не выполним по доле альтернативной генерации в балансе в том числе.

Видите ли вы развитие альтернативной энергетики в Украине? Своим мнением в эфире "ГС" поделился слушатель радиостанции.

Юрий: Будущее есть однозначно, и развитие невозможно остановить. И мы будем подтягиваться. Сейчас мешают олигархи. И плюс — нежелание нашего правительства. Им не интересно, видимо, развивать то, где они не имеют своей доли. Точно так же как "держали" развитие тех же электромобилей на мировом уровне. Не секрет, что нефтедобывающие компании максимально блокировали развитие электромобилей. Точно также и здесь, история та же.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" отметил, что за годы реформирования энергорынка потребители оказались в еще худшем положении, чем были до того.

Также в эфире радиостанции член наблюдательного совет Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что "Газпром" не обязан менять тариф, как того хочет Украина.