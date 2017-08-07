Денег на завод боеприпасов выделили более, чем достаточно - эксперт

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Уже в следующем году Украина будет иметь свое производство боеприпасов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. Он добавил, что сейчас идет подготовка документов для строительства нового завода.

Накануне президент Петр Порошенко подписал изменения в бюджет-2017 с расходами на оборону. Значительную часть средств, а именно 1 млрд 400 млн гривен, потратят именно на строительство завода боеприпасов.

Строительство завода боеприпасов в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Игорь Левченко.

"Сумма, которую выделили на строительство, достаточна для того, чтобы не только построить завод, а построить его достаточно быстро. Потому что одно дело — это переоборудование каких-то помещений под производственные линии, а другое — это строительство с нуля. Но даже эта сумма позволяет построить завод с нуля. Какой это будет завод пока не известно: только для стрелкового оружия, или в том числе артиллерийские боеприпасы", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что на заседании СНБО президент Петр Порошенко предложил выделить 1,4 миллиарда гривен на строительство завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО.