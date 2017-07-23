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    Фонд поддержки стартапов: иностранные инвесторы хотят гарантий - эксперт

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    Главный редактор интернет-издания AIN.UA. Илья Кабачинский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в Украине большая проблема с интеллектуально собственностью и местным стартапам приходится патентовать все в США.
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    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новосит Украина. Представители стартап-отрасли и Кабинет министров договорились о совместном финансировании новейших разработок в IT. Речь идет о создании Фонда фондов, который будут финансировать за счет государственной казны и за счет крупных международных инвесторов.

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    По данным СМИ, вклад Кабинета министров в будущей фонд может составить не менее 10 млн долларов. По словам премьера Владимира Гройсмана, правительство особенно заинтересована в развитии отраслей экономики с помощью новейших технологий. В частности, он выделил IT-сферу, кибербезопасность, военные и технологии двойного назначения.

    О финансировании этого фонда за счет международных инвесторов высказался в эфире радиостанции Голос Столицы главный редактор интернет-издания AIN.UA. Илья Кабачинский.

    "У инвестиционных фондов, которые готовы работать в Украине, есть один вопрос: как государство поддерживает климат инвестиций в стартапы. У нас есть очень большая проблема с интеллектуальной собственностью, что местным стартапам приходится патентовать все в Америке. У нас есть обыски, которые проводятся с нарушениями. И потому, конечно, иностранный капитал хочет гарантий, чтобы было видно, что государство не просто заинтересовано в развитии стартапов, а хотят видеть заказы и деньги от государства", — отметил эксперт.

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