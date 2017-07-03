Минфин предложил не штрафовать СПД, не подавших накладные из-за кибератаки

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Налогоплательщиков могут освободить от штрафных санкций за несвоевременную регистрацию налоговых накладных, выписанных с 1 по 15 июня 2017 года из-за недавней кибератаки, сообщил Минфин в Facebook.

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"За несвоевременную регистрацию налоговых накладных предусмотрены штрафные санкции. Мы понимаем, что в случае, если такая регистрация не состоялась из-за вируса, то вины плательщика в этом нет", — отметили в министерстве.

Законопроект будет предполагать возможность регистрации "просроченных" из-за вируса налоговых накладных с некоторым опозданием.

Отметим, что действующий Налоговый кодекс не предусматривает нормы, которые бы освобождала налогоплательщика от ответственности в случае кибератаки.

Напомним, глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Об ограничении при оказании ряда услуг из-за хакерских атак заявил и ряд украинских банков.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.