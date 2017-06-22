Ирак снял запрет на ввоз птицы из Украины

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Ирак снял запрет на ввоз в страну мяса птицы из Украины, который был введен из-за вспышки птичьего гриппа, сообщила в четверг Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

"Согласно сообщению гендиректора компетентного органа ветеринарной медицины республики Ирак, снят запрет на экспорт мяса птицы из Украины в Ирак", — говорится в сообщении.

В марте Евросоюз и ряд стран Азии и Ближнего Востока временно ограничили ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в связи со вспышками птичьего гриппа. В частности, временные ограничения на ввоз мяса птицы и продуктов птицеводства тогда ввели Йемен, Ирак, Иордания, Катар и Китай.

При этом Гонконг, ЕС и Саудовская Аравия ввели временный запрет на экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей Украины, где регистрировались вспышки птичьего гриппа. Кроме того, ОАЭ ввели временный запрет на экспорт птицы со всей территории страны, и на экспорт мяса птицы, продуктов из мяса птицы, не подвергающихся термической обработке, яиц, из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа, но разрешили экспорт из всех регионов Украины продуктов из домашней птицы, подвергающихся термической обработке.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп — инфекционное вирусное заболевание птиц, часто протекающее без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.