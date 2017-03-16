ЕС запретил ввоз птицы из Украины

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Европейский Союз и некоторые страны Азии временно ограничили ввоз птицы из Украины из-за высокопатогенного гриппа, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ведомство сообщило экспортерам о введённых ограничениях.

"К сведению территориальных органов Госпотребслужбы и экспортеров птицы и продуктов птицеводства о временных ограничениях на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины на территории ряда стран в связи с высокопатогенным гриппом птицы. Информация касается ограничений на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в Гонконг, Йемен, Европейский Союз, Ирак, Иорданию, Катар, Китай, Королевство Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты", — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, в начале декабря минувшего года Евросоюз уже запрещал импорт украинского мяса птицы в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

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Ранее Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что в селе Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В селе объявлен карантин. Новоалександровка находится примерно в 20 километрах от границы с Крымом.