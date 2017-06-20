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    Компания "Ашан" купила сеть гипермаркетов "Караван"

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    По информации пресс-службы "Ашана", благодаря сделке "Ашан Ритейл Украина" усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах - Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах.
    Покупатели в торговом центре Ашан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 июн – РИА Новости Украина. Компания "Ашан Ритейл Украина" подписала соглашение о выкупе активов  дистрибьютора "Караван", сообщает пресс-служба "Ашана" во вторник, 20 июня. До этого Антимонопольный комитет Украины одобрил проведение этой сделки.

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    Сейчас "Ашан Ритейл Украина" насчитывает 11 гипермаркетов в пяти городах — Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге. Кроме того, компания занимается электронной коммерцией в Киеве и регионе. Сеть "Караван" оперирует 9 гипермаркетами в Украине.

    "Благодаря выкупу "Ашан Ритейл Украина" усилит свое присутствие в Киеве, а также будет присутствовать в четырех новых городах — Харькове, Днепре, Житомире и Черновцах", — сказано в сообщении.

    Отметим, "Ашан Ритейл" присутствует в 17 странах и по масштабам ведения бизнеса является 11-м дистрибьютором продуктов питания в мире. В сети Ашан — 3715 точек продаж: гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома.

    Ранее сообщалось, что прокуратура завела уголовное дело, в рамках которого проверит законность поставок товаров в Крым дилерами французских компаний Peugeot и "Ашан". По данным ведомства, дело открыто после обращения одного из депутатов Верховной Рады, который попросил проверить факты, изложенной в СМИ "о размещении на официальных сайтах дилеров французских компаний, а именно Peugeot и "Ашан", информации об их представительствах на временно оккупированной территории полуострова Крым".

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