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    Прокуратура завела дело о поставках "Ашаном" товаров в Крым

    (обновлено: )16911
    Дело открыто после обращения одного из депутатов Верховной Рады, который попросил проверить изложенную в СМИ информацию о представительствах дилеров "на временно оккупированной территории полуострова Крым".
    Покупатели в торговом центре Ашан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Прокуратура Украины завела уголовное дело, в рамках которого проверит законность поставок товаров в Крым дилерами французских компаний Peugeot и "Ашан".

    По данным ведомства, дело открыто после обращения одного из депутатов Верховной Рады, который попросил проверить факты, изложенной в СМИ "о размещении на официальных сайтах дилеров французских компаний, а именно Peugeot и "Ашан", информации об их представительствах на временно оккупированной территории полуострова Крым". 

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    "Прокуратурой внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее)", — сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма, которая продолжила функционировать в Украине после вхождения полуострова в состав РФ и сейчас базируется в украинской столице.

    Как поясняет ведомство, в ходе досудебного расследования следствие намерено установить законность поставок товаров в Крым в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в части соблюдения порядка въезда и выезда, и "в случае выявления нарушений будут приниматься меры прокурорского реагирования".

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. 

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