От Польши до Индии: в Украине появится новый грузовой ж/д маршрут в обход РФ

БАКУ, 19 июн – РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан, Иран, Грузия, Украина и Польша создают новый грузовой железнодорожный маршрут "Юг-Запад", сообщил глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Целью совместной работы по проекту коридора "Юг-Запад" железных дорог Азербайджана, Ирана, Грузии, Украины и Польши является создание нового привлекательного логистического продукта", — сказал он журналистам по итогам встречи глав железнодорожных ведомств пяти стран в Баку в понедельник.

По словам главы Азербайджанских железных дорог, новый маршрут затронет такие страны и регионы, как Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия и Персидский залив. "На этой территории имеются большие людские и экономические ресурсы. Ежегодный товаропоток из Индии в страны Европы составляет 72 миллиона тонн грузов, в том числе 25 миллионов тонн из Европы. Мы уверены, что маршрут "Юг-Запад" будет действовать и у него большое будущее", — сказал Гурбанов.

Главными пунктами на маршруте, по его словам, станут индийский Мумбаи, Бендер Аббас в Иране, Астара в Азербайджане, Поти и Батуми в Грузии, украинские Черноморск и Изов и Славков в Польше.

"Общая протяженность коридора составляет 7654 километра. Наша задача — сделать его привлекательным. Воздушные перевозки быстрее, но гораздо дороже и предлагают меньше объемов. Морские перевозки сейчас преобладают, они дешевле железнодорожных, но подобный маршрут занимает около 40 дней. По железной дороге срок доставки грузов будет составлять 15 дней", — сказал глава Азербайджанских железных дорог.