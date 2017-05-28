В Украине закрываются мощные хлебобулочные комбинаты - эксперт

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. В Украине массово закрываются пекарни. Об этом заявляют аналитики. По их подсчетам, рынок хлеба и хлебобулочных изделий в нашей стране за последние 5 лет демонстрировал преимущественно негативную динамику. А сегодня на рынке представлено 400 промышленных предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия, и около 400 мини-пекарен производительностью от одной тонны в год.

По этому поводу в эфире радиостанции Голос Столицы высказался председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

"Значительная категория украинцев прежде всего покупает социальный хлеб. Но молодежь и более активное население начинают покупать хлеб нового вида: бездрожжевой, с разными вкусами и дополнениями. Он существенно отличается от обычного в том, что он по объему меньше — 200-300 грамм, потому люди покупают по вкусу, который отвечает сегодняшнему желанию. Потому маленькие точки быстрее реагируют на такие потребности. Качество этого хлеба достаточно высокое, потому что, чем меньше точки, тем больше они заботятся о своих потребителях, пытаются максимально отвечать потребностям. А количество традиционных комбинатов действительно уменьшается, потому что большие производители не могут быстро реагировать на смену запросов", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что полки с бесплатным хлебом для пенсионеров начали появляться в магазинах Киева. Хлеб для пожилых людей оставляют покупатели магазинов.