Стоимость биткоинов побила исторический рекорд

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Во время торгов в среду, 3 мая, стоимость биткоина увеличилась сразу на 50% — до $1 437, сообщает Reuters.

Читайте также: Налетай! Украинцы теперь могут покупать в 12 раз больше валюты

Это максимальная стоимость биткоина с момента его появления в 2008 году. Общая стоимость всех биткоинов в мире после подорожания составила $25 миллиардов.

Эксперты объясняют такой резкий скачок ростом спроса на биткоины в Японии, где криптовалюту признали легальным платежным средством.

Как сообщалось ранее, в Одессе появился первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина.