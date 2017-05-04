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    Экономика

    Стоимость биткоинов побила исторический рекорд

    (обновлено: )14810
    Общая стоимость всех биткоинов в мире после подорожания составила $25 миллиардов. Эксперты объясняют такой резкий скачок ростом спроса на биткоины в Японии, где криптовалюту признали легальным платежным средством.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Во время торгов в среду, 3 мая, стоимость биткоина увеличилась сразу на 50% — до $1 437, сообщает Reuters.

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    Это максимальная стоимость биткоина с момента его появления в 2008 году. Общая стоимость всех биткоинов в мире после подорожания составила $25 миллиардов. 

    Эксперты объясняют такой резкий скачок ростом спроса на биткоины в Японии, где криптовалюту признали легальным платежным средством.

    Как сообщалось ранее, в Одессе появился первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина.

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