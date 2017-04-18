Кудояр: налог на недвижимость в Киеве не платят 90% собственников

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Украинцам этом году придется заплатить налог на недвижимость. Отметим, что "лишними" считаются квадратные метры, если их больше шестидесяти в квартире или ста двадцати в частном доме. Ставка налога в Украине колеблется от нуля до трех процентов минимальной зарплаты. В этом году мы заплатим за прошлый, то есть из расчета от 1378 гривен.

К 1 июля Государственная фискальная служба должна направить владельцам лишних "квадратов" сообщения. Уплатить налог на недвижимость в этом году нужно до 28 августа. Эксперты уже подсчитали, что киевлянин с квартирой в 100 квадратов заплатит 551 гривну налога.

Налог на недвижимость в Украине прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

"Еще эта система не работает, она будет работать где-то через 3-4 года. Во-вторых, надо понимать, чтобы обработать такую массу квартир и домов, даже в Киеве, а если еще уже учесть территорию Украины, то надо очень много сотрудников налоговых инспекций, чтобы они смогли обработать эту информацию. Их тоже, к сожалению, не хватает. Поэтому мы имеем, что 10% только заплатили налог, а 90% остались в тени", — отметил юрист.

Напомним, в Фонде государственного имущества обнародовали базу субъектов оценочной деятельности.