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    Кудояр: налог на недвижимость в Киеве не платят 90% собственников

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    Председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что система оплаты налога на недвижимость заработает через 3-4 года, потому что в ГФС не хватает сотрудников, чтобы обработать весь объем информации.
    Строительство в Киеве
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Украинцам этом году придется заплатить налог на недвижимость. Отметим, что "лишними" считаются квадратные метры, если их больше шестидесяти в квартире или ста двадцати в частном доме. Ставка налога в Украине колеблется от нуля до трех процентов минимальной зарплаты. В этом году мы заплатим за прошлый, то есть из расчета от 1378 гривен.

    Строительство. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Оценка недвижимости и уклонение от налогов. Комментарий эксперта

    К 1 июля Государственная фискальная служба должна направить владельцам лишних "квадратов" сообщения. Уплатить налог на недвижимость в этом году нужно до 28 августа. Эксперты уже подсчитали, что киевлянин с квартирой в 100 квадратов заплатит 551 гривну налога.

    Налог на недвижимость в Украине прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" председатель Союза консультантов по недвижимости, юрист Иван Кудояр.

    "Еще эта система не работает, она будет работать где-то через 3-4 года. Во-вторых, надо понимать, чтобы обработать такую массу квартир и домов, даже в Киеве, а если еще уже учесть территорию Украины, то надо очень много сотрудников налоговых инспекций, чтобы они смогли обработать эту информацию. Их тоже, к сожалению, не хватает. Поэтому мы имеем, что 10% только заплатили налог, а 90% остались в тени", — отметил юрист.

    Напомним, в Фонде государственного имущества обнародовали базу субъектов оценочной деятельности.

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