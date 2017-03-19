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    Экономика

    В Украине начнут работать два лоукостера из Европы

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    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что ведутся переговоры с двумя лоукостерами из Европы. Он также выступил за развитие аэропортов с высокой экономической привлекательность в Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице и Черновцах.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. В Украине в этом году появится еще одна национальная авиакомпания и две низкобюджетные авиакомпании из Европы, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "Громадського".

    Виктор Суслов
    Украинское фото
    Виктор Суслов о цене импортозамещения в авиапроме Украины

    "2016 год стал годом роста авиаперевозок в Украине, а 2017 — лоукостеров в Украине. Мы видим, что Rynair уже вышел. Мы ведем сейчас еще переговоры с двумя лоукостерами из Европы. Мы надеемся, что в этом году будут успешно завершены переговоры по созданию еще одной национальной авиакомпании, которые обеспечат свободную конкуренцию. А свободная конкуренция — это безусловное получение качественных сервисов по невысокой цене", — сказал министр.

    Министерство также выступил за развитие аэропортов с высокой экономической привлекательность в Одессе, Харькове, Херсоне, Виннице и Черновцах.

    По его словам, заходящий на украинский рынок Ryanair сам предложил анонсированные направления полетов. "Они самостоятельно предложили маршруты, которые мы сразу согласовали", — сказал министр.

    Как сообщалось ранее, компания Bravo Airways с 7 февраля прекратила экономичные авиарейсы Одесса-Киев-Одесса.

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